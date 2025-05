¿Qué dice el juramento de secreto que hacen los cardenales previo al cónclave?

“Sic me Deus adiuvet et haec sancta Evangelia quae manu mea tango.”que en español se traduce como:“Así me ayude Dios y estos santos Evangelios que toco con mi mano.”

En ese juramento, el cardenal se compromete a mantener en absoluto secreto todo lo relacionado con las deliberaciones y votaciones del cónclave, tanto si la elección concluye exitosamente como si no. También jura no revelar ningún detalle del proceso, salvo que el nuevo papa lo autorice expresamente.

Et ego N. Cardinalis N. promitto, voveo ac iuro tecum simul et singuli vestrum observare secreti legem a Summis Pontificibus statutam, nec unquam violare hanc legem, sive post electionem novi Summi Pontificis, sive non fuerit perfecta electio, nisi peculiaria mandata data sint a novo Pontifice. Item, me obligo, sub gravi poena excommunicationis, ne aliquem suffragiorum actum quibuslibet modis pervulgem, quoadusque ab Apostolica Sede fuerit decretum ac iussum.

Traducción al español:Y yo, N. cardenal N., prometo, voto y juro junto con todos ustedes observar la ley del secreto establecida por los Sumos Pontífices, y no violarla en ningún momento, ya sea después de la elección del nuevo sumo pontífice, o si la elección no resultase perfecta, a menos que haya un mandato especial dado por el nuevo Pontífice. Asimismo, me comprometo, bajo pena de excomunión, a no divulgar de ninguna manera lo referente al acto de votación, hasta que la Sede Apostólica lo haya decidido y ordenado.