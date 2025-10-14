El Salvador aclara que rastra involucrada en accidente en Honduras no pertenece al Estado

La muerte de Jairo Isaac García Vásquez , un niño de 11 años, conmocionó a la población de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, luego de que este 13 de octubre falleciera al ser impactado por una rastra con placas salvadoreñas que llevaba logotipos del Gobierno de El Salvador.

San Salvador, El Salvador.- Un menor de 11 años murió tras ser atropellado por un camión que aún portaba logos del gobierno salvadoreño. Autoridades negaron cualquier vínculo actual con la unidad.

La situación generó especulaciones sobre la supuesta relación del vehículo con el Estado salvadoreño, pero tanto Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador como el propietario de la unidad confirmaron que no existe ningún vínculo actual con el gobierno.

El accidente ocurrió a primeras horas del lunes sobre el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, cuando el menor y su padre se trasladaban en motocicleta. La rastra los impactó por la parte trasera, provocando que Jairo cayera al pavimento y perdiera la vida de manera inmediata.

Aunque inicialmente se dijo que el conductor huyó, más tarde se confirmó que se entregó voluntariamente a las autoridades hondureñas.

“Lo poco que he hablado con el conductor es que fue un accidente. El impacto no fue con el cabezal, sino con la rastra. Parece ser que la persona en la moto también venía sobrepasando por una zona en la que no debía hacerlo y él no lo vio”, explicó Ulises Reyes, propietario de Transportes Velásquez, empresa a la que pertenece el vehículo de carga.

La Cancillería salvadoreña detalló en un comunicado que la rastra fue alquilada temporalmente en noviembre de 2024 para transportar ayuda humanitaria hacia Costa Rica. En esa ocasión, la unidad portaba los logos del gobierno de El Salvador, pero tras finalizar la misión, estos no fueron retirados, lo que generó confusión tras el accidente.

“El vehículo no pertenece al Gobierno de El Salvador ni a ninguna de sus instituciones. Fue alquilado temporalmente para una misión humanitaria y desde entonces opera bajo una empresa privada de transporte”, señala el comunicado oficial.