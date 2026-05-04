'El Chapo' Guzmán pide ser extraditado a México desde Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.- El mexicano Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', ha vuelto a pedir a un tribunal federal de Nueva York su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 de delitos relacionados con narcotráfico en esa misma corte.

El 23 de abril, Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada este lunes por el tribunal del Distrito Este de Nueva York que está "luchando por una extradición a México".

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió. En otra carta datada de este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de EE.UU. en su caso, ya que, según él, "no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn".