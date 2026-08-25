EEUU retoma muro fronterizo de 100 kilómetros entre Arizona y México

Los Ángeles, Estados Unidos.- Estados Unidos informó este martes de que avanza con un proyecto de construcción de 100 kilómetros de muro en la frontera de Arizona y México, a pesar de las protestas de la Nación Tohono O’odham, que se opone a la obra porque atraviesa una zona sagrada.

Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), afirmó que el proyecto conocido como ‘Tucson 5’ se ha vuelto a poner en marcha.

"Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los cárteles", ahondó en un comunicado Scott.