EE.UU. aprueba venta de municiones a Israel sin pasar por el Congreso

Washington, EE UU.- El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó este viernes una posible venta de municiones a Israel por un valor estimado de 151,8 millones de dólares y determinó que existe una "emergencia" que permite eximir el proceso habitual de revisión del Congreso. La venta incluye 12.000 cuerpos de bombas de uso general BLU-110A/B de 1.000 libras, además de servicios de ingeniería, logística y soporte técnico proporcionados por el Gobierno de EE.UU. y contratistas, según una notificación oficial del Departamento de Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que existe una emergencia que requiere la aprobación inmediata de la venta, lo que permite eximir el proceso habitual de revisión legislativa contemplado en la Ley de Control de Exportación de Armas. La aprobación se produce en medio de la guerra entre Israel e Irán, en la que también participa Estados Unidos, tras una escalada militar en la región en las últimas semanas. Washington justificó la venta diciendo que esta contribuirá a su política exterior y seguridad nacional al reforzar la capacidad de defensa de Israel frente a amenazas regionales y apoyar a un socio estratégico de EE.UU. en Oriente Medio. El Departamento de Estado indicó además que parte de las municiones BLU-110A/B se transferirán desde inventarios existentes de Estados Unidos y que el contratista principal de la operación será Repkon USA, con sede en Texas.