Eduardo Bolsonaro niega que su hermano Flávio se haya fugado de Brasil tras su derrota

São Paulo, Brasil.- Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, negó este martes a un medio local que el candidato presidencial brasileño derrotado haya salido del país suramericano rumbo a EE.UU., en medio de especulaciones sobre una posible fuga.

Eduardo dijo al portal UOL que eran "mentira" los rumores sobre una supuesta huida del senador ultraderechista, después de que la Corte Suprema de Brasil le ordenara a este último la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación sobre lavado de dinero. "Eso es la izquierda queriendo justificar acciones en su contra", afirmó por mensaje en Whatsapp.

El hermano del candidato derrotado vive en EE.UU. desde 2025 para evitar lo que él tacha de "persecución judicial" y la semana pasada sugirió que Flávio Bolsonaro siguiera sus pasos en caso de perder los comicios presidenciales.