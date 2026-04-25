Dos muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos a embarcación en el Pacífico

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos dijo haber destruido este viernes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron dos personas.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Con este nuevo ataque, suman más de 130 las personas que han muerto durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025.