Tres menores mueren en incendio en Wisconsin; padre sobrevive y enfrenta cargos

Wisconsin, Estados Unidos.- Un hombre de 39 años fue acusado de negligencia infantil tras la muerte de sus tres hijos en un incendio ocurrido el 27 de noviembre de 2025 en un apartamento en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, informaron autoridades locales.
La víctima identificada como Joshua Kannin logró salir del inmueble durante el siniestro, mientras que sus hijos Rylee, de 10 años; Connor, de 9; y Alena, de 7, quedaron atrapados en el interior.
El incendio se registró en horas de la madrugada, cuando servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas que alertaban sobre un fuego de gran magnitud en un edificio residencial. Al llegar, los bomberos encontraron el apartamento envuelto en llamas y con alta concentración de humo.
Los equipos de rescate ubicaron a Kannin fuera del lugar pidiendo ayuda, mientras que los menores fueron hallados dentro de la vivienda sin signos vitales. La niña más pequeña fue trasladada a un centro asistencial con quemaduras en el 80% de su cuerpo, pero falleció poco después.
Según la denuncia penal, el hombre declaró que antes de dormir fumó un cigarrillo dentro del apartamento. Posteriormente, despertó al percibir humo y detectó un incendio en la cocina.
“Apenas di dos pasos y tuve que darme la vuelta. Cuando abrí la puerta, lo empeoré todo”, relató a los oficiales al explicar su intento fallido por regresar al interior.
Las autoridades consideran que la causa más probable del incendio fue un cigarrillo mal apagado, combinado con la ausencia de un sistema de alerta temprana que permitiera evacuar a tiempo.
La legislación estatal exige que todas las viviendas cuenten con detectores de humo operativos, y su incumplimiento puede derivar en responsabilidades penales en casos con víctimas mortales.
La próxima audiencia judicial fue programada para el 14 de mayo, donde Kannin enfrentará cargos que podrían implicar una condena de prisión.