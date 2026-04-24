Tres menores mueren en incendio en Wisconsin; padre sobrevive y enfrenta cargos

Wisconsin, Estados Unidos.- Un hombre de 39 años fue acusado de negligencia infantil tras la muerte de sus tres hijos en un incendio ocurrido el 27 de noviembre de 2025 en un apartamento en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, informaron autoridades locales.

La víctima identificada como Joshua Kannin logró salir del inmueble durante el siniestro, mientras que sus hijos Rylee, de 10 años; Connor, de 9; y Alena, de 7, quedaron atrapados en el interior.

El incendio se registró en horas de la madrugada, cuando servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas que alertaban sobre un fuego de gran magnitud en un edificio residencial. Al llegar, los bomberos encontraron el apartamento envuelto en llamas y con alta concentración de humo.

Los equipos de rescate ubicaron a Kannin fuera del lugar pidiendo ayuda, mientras que los menores fueron hallados dentro de la vivienda sin signos vitales. La niña más pequeña fue trasladada a un centro asistencial con quemaduras en el 80% de su cuerpo, pero falleció poco después.