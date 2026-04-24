Carlos Baute se disculpa por cánticos racistas contra Delcy Rodríguez

Madrid, España.- El Gobierno de Venezuela fue el primero en pronunciarse tras los cánticos ocurridos durante un acto en Madrid, en los que se mencionó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó el hecho como “grave” y sostuvo que las consignas no iban dirigidas únicamente contra la funcionaria, sino contra la mujer venezolana en general, elevando el tono de la denuncia oficial.

Al mismo tiempo, la líder opositora María Corina Machado también se distanció de lo ocurrido. En declaraciones, rechazó cualquier expresión de odio o discriminación. “Jamás se escuchará en mi boca una palabra que juzgue a alguien por su religión, género o raza”, afirmó, al tiempo que acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de promover la división en la sociedad venezolana por esas mismas razones.

El episodio generó nuevas reacciones en Caracas, donde mujeres afines al oficialismo realizaron una protesta y recolectaron firmas para llevar el caso ante la Embajada de España, en señal de rechazo a los cánticos dirigidos contra Rodríguez.