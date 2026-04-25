Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada

Modelo, psicóloga, creadora de contenido y aspirante a reina de belleza era Ana Luiza Mateus Souza, de 29 años, quien murió tras caer desde el piso 13 de un edificio.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el principal sospechoso es su pareja, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 años, quien fue detenido por las autoridades bajo la figura de presunto feminicidio. El hecho ocurrió en la zona de Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, Brasil, durante la madrugada del pasado miércoles 22 de abril.
Tras haber sido detenido, el sospechoso fue hallado sin vida dentro de su celda. Según la Policía Civil, el hombre se habría autoasfixiado utilizando una prenda de vestir mientras se encontraba bajo custodia.
Las autoridades indicaron que la relación entre ambos, que tenía aproximadamente tres meses, estaba marcada por conflictos constantes.
Testimonios recabados señalan que la pareja sostuvo una fuerte discusión durante la madrugada, lo que alertó a vecinos del condominio.
Posteriormente, la candidata de Bahía al Miss Cosmo Brasil 2026 cayó desde el balcón del apartamento alrededor de las 5:30 de la mañana del pasado miércoles 22 de abril.
Se conoció que la víctima tenía previsto viajar ese mismo día a su lugar de origen, lo que, según testigos, respondía a su intención de alejarse de la relación.
Ana Luiza Mateus Souza era originaria del estado de Bahía y se desempeñaba como psicóloga, maquillista profesional y creadora de contenido digital.
Además, buscaba abrirse paso en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Era candidata de Bahía al Miss Cosmo Brasil 2026.
A sus 29 años, Ana Luiza Mateus Souza tenía un futuro prometedor tanto en el ámbito profesional como en el mundo del modelaje.