Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el principal sospechoso es su pareja, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 años, quien fue detenido por las autoridades bajo la figura de presunto feminicidio. El hecho ocurrió en la zona de Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, Brasil, durante la madrugada del pasado miércoles 22 de abril.