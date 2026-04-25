  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada

Ana Luiza Mateus Souza, de 29 años, fue encontrada sin vida tras caer desde el piso 13 de un edificio. Sin embargo, las autoridades investigan a su pareja por su presunta implicación en el caso

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 12:42
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
1 de 10

Modelo, psicóloga, creadora de contenido y aspirante a reina de belleza era Ana Luiza Mateus Souza, de 29 años, quien murió tras caer desde el piso 13 de un edificio.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
2 de 10

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el principal sospechoso es su pareja, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 años, quien fue detenido por las autoridades bajo la figura de presunto feminicidio. El hecho ocurrió en la zona de Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, Brasil, durante la madrugada del pasado miércoles 22 de abril.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
3 de 10

Tras haber sido detenido, el sospechoso fue hallado sin vida dentro de su celda. Según la Policía Civil, el hombre se habría autoasfixiado utilizando una prenda de vestir mientras se encontraba bajo custodia.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
4 de 10

Las autoridades indicaron que la relación entre ambos, que tenía aproximadamente tres meses, estaba marcada por conflictos constantes.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
5 de 10

Testimonios recabados señalan que la pareja sostuvo una fuerte discusión durante la madrugada, lo que alertó a vecinos del condominio.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
6 de 10

Posteriormente, la candidata de Bahía al Miss Cosmo Brasil 2026 cayó desde el balcón del apartamento alrededor de las 5:30 de la mañana del pasado miércoles 22 de abril.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
7 de 10

Se conoció que la víctima tenía previsto viajar ese mismo día a su lugar de origen, lo que, según testigos, respondía a su intención de alejarse de la relación.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
8 de 10

Ana Luiza Mateus Souza era originaria del estado de Bahía y se desempeñaba como psicóloga, maquillista profesional y creadora de contenido digital.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
9 de 10

Además, buscaba abrirse paso en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Era candidata de Bahía al Miss Cosmo Brasil 2026.

 Foto: Redes sociales
Ana Luiza Mateus murió tras caer del piso 13 de un edificio: su pareja fue capturada
10 de 10

A sus 29 años, Ana Luiza Mateus Souza tenía un futuro prometedor tanto en el ámbito profesional como en el mundo del modelaje.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos