Las imágenes del inédito megajuicio contra más de 400 presuntos pandilleros en El Salvador

Los procesados fueron sacados uno a uno de las celdas de uno de los pabellones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), situado en las afueras de San Salvador, bajo estrictas medidas de seguridad, para luego ser ubicados en unas sillas blancas frente a unos televisores en los que su imagen se proyectaría hasta el juzgado en la capital salvadoreña. Aquí las imágenes que le dan la vuelta al mundo.