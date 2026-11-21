Krivói Rog, Ucrania.- Un ataque ruso sobre la ciudad de Krivói Rog, en el este de Ucrania, dejó dos muertos y 60 heridos en la noche del viernes a este sábado 21 de noviembre, informaron las autoridades locales.

Según indicó en su cuenta de Telegram Oleksander Hanzha, responsable de la Administración Regional de Dnipropetrovsk, "dos personas han fallecido" y "en total, 60 personas han solicitado asistencia médica tras el ataque enemigo".

En una zona muy concurrida del centro de la ciudad "han fallecido un niño de siete años y una mujer de 20".

"En los hospitales de Krivói Rog siguen ingresadas 28 personas que resultaron heridas como consecuencia del ataque ruso de ayer por la noche contra el centro de la ciudad", explicó Hanzha en un balance de víctimas actualizado.