Dolores Huerta acusa a su compañero de lucha de abusarla sexualmente

Los Ángeles. Estados Unidos- La icónica líder de los derechos civiles Dolores Huerta declaró en un comunicado este miércoles que su compañero de lucha, el fallecido César Chávez, abusó sexualmente de ella cuando él se había convertido en un líder destacado del movimiento en EE UU, un secreto que mantuvo por más de 60 años. Las revelaciones de la líder, de 95 años, se dieron en medio de la investigación del periódico The New York Times, que reveló las acusaciones de dos latinas que aseguran haber sido abusadas por Chávez (1927-1993) cuando eran menores de edad. Huerta dijo que guardó el secreto por más de seis décadas porque creyó que exponer la verdad “dañaría al movimiento de campesinos” por el cual ha luchado toda su vida.

“El desarrollo de la unión fue el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos y no iba a dejar que César (Chávez) ni nadie más obstruyeran el camino”, ahondó la cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW). La líder afirmó que al menos dos veces fue víctima de Chávez, que en ese entonces era la cara del movimiento. "La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él, y sentí que no podía decir que no porque él era alguien a quien yo admiraba: mi jefe y el líder del movimiento al que ya le había dedicado años de mi vida. La segunda vez fui forzada, contra mi voluntad y en un ambiente en el que me sentía atrapada", detalló la líder sindical en un comunicado. Ambos encuentros resultaron en embarazos que Huerta mantuvo en secreto para después entregar los niños a diferentes familias "para que pudieran darles una vida estable".