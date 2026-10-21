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Diez muertos deja accidente de autobús que circulaba a gran velocidad en Pakistán

El accidente ocurrió en la autopista Indus, en la provincia de Punyab, cuando el autobús que cubría la ruta entre Karachi y Dera Ghazi Khan chocó contra una mediana y volcó

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 06:42
Diez muertos deja accidente de autobús que circulaba a gran velocidad en Pakistán

El vehículo chocó contra una mediana y volcó en una autopista de la provincia de Punyab.

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Islamabad.- Al menos 10 personas murieron y otras 36 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús chocó contra una mediana y volcó en la autopista Indus, en la provincia de Punyab, en el este de Pakistán, según informaron los servicios de rescate.

El autobús, que circulaba a gran velocidad, según las autoridades, se dirigía de Karachi a Dera Ghazi Khan cuando se produjo el accidente en el distrito de Rajanpur. Momentos después, los equipos de rescate asistieron a los heridos y trasladaron los cuerpos de los fallecidos a un hospital cercano.

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El Servicio de Rescate 1122 informó en un comunicado de que 10 ambulancias y 30 rescatistas participaron en la operación, y especificó que 13 de los heridos sufrieron daños leves y otros 23 fueron trasladados a centros médicos.

A causa de la tragedia se declaró el estado de emergencia en el Hospital de Rajanpur y en otros hospitales de la zona.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ordenó tomar medidas inmediatas contra los responsables del accidente.

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Por su parte, la jefa de Gobierno de Punyab, Maryam Nawaz, transmitió sus condolencias a las familias de los fallecidos e instó a los funcionarios a garantizar la mejor atención médica posible a los heridos.

El incidente se produce un día después de que otras cinco personas murieran cuando un coche que circulaba a gran velocidad chocó contra una mediana en Multan, en la provincia sureña de Punyab.

En Pakistán, los accidentes de tráfico son frecuentes en carreteras y autopistas, a menudo debido al exceso de velocidad, la conducción temeraria, la fatiga del conductor y el mal estado de los vehículos. El deterioro de las carreteras también contribuye a estos incidentes.

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Redacción web
Agencia EFE

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