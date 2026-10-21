Diez muertos deja accidente de autobús que circulaba a gran velocidad en Pakistán

Islamabad.- Al menos 10 personas murieron y otras 36 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús chocó contra una mediana y volcó en la autopista Indus, en la provincia de Punyab, en el este de Pakistán, según informaron los servicios de rescate. El autobús, que circulaba a gran velocidad, según las autoridades, se dirigía de Karachi a Dera Ghazi Khan cuando se produjo el accidente en el distrito de Rajanpur. Momentos después, los equipos de rescate asistieron a los heridos y trasladaron los cuerpos de los fallecidos a un hospital cercano.

El Servicio de Rescate 1122 informó en un comunicado de que 10 ambulancias y 30 rescatistas participaron en la operación, y especificó que 13 de los heridos sufrieron daños leves y otros 23 fueron trasladados a centros médicos. A causa de la tragedia se declaró el estado de emergencia en el Hospital de Rajanpur y en otros hospitales de la zona. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ordenó tomar medidas inmediatas contra los responsables del accidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse