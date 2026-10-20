¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 21 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra una leve baja este miércoles 21 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fija en L26.8934 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0279, según los datos oficiales disponibles.
En comparación con el martes 20 de octubre, el tipo de cambio se situó en L26.8963 para la compra y L27.0281 para la venta; reflejando una baja de L0.0002 en su compra y venta.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra indica el valor al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se venden. Por eso, ambas cotizaciones son distintas y deben revisarse según la operación que se vaya a realizar.
El BCH publica el tipo de cambio nominal como referencia para las operaciones en el mercado cambiario hondureño.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.