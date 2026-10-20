¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 21 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra una leve baja este miércoles 21 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fija en L26.8934 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0279, según los datos oficiales disponibles.

En comparación con el martes 20 de octubre, el tipo de cambio se situó en L26.8963 para la compra y L27.0281 para la venta; reflejando una baja de L0.0002 en su compra y venta.