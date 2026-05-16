Su novio la emboscó: detienen a seis adolescentes por violar a una joven en Río de Janeiro

São Paulo, Brasil.- La Policía brasileña detuvo a seis adolescentes por supuestamente haber participado en la violación colectiva de una joven y publicar las imágenes en redes sociales, en la ciudad de Río de Janeiro, informaron este sábado fuentes oficiales. Los agentes aún buscan a otros dos menores implicados en la agresión, según señaló la Policía Civil de Río en un comunicado. De acuerdo con las autoridades, la violación tuvo lugar a finales de abril, cuando los ocho adolescentes bajo sospecha abusaron de la joven "tras una emboscada orquestada por su entonces novio".

El asalto sexual fue grabado y difundido en las redes sociales, de acuerdo con la Policía de Río. La madre de la víctima, al enterarse de lo sucedido, acudió a una sede de la Comisaría Especial de Atención a la Mujer la noche del miércoles junto a su hija. Allí, la joven relató lo sucedido en su declaración y, algunas horas después, la Policía ya tenía identificados a los ocho menores implicados. Los primeros arrestos se produjeron el viernes. Este caso llega poco después de otro parecido ocurrido el pasado 21 de abril en São Paulo y que terminó con la detención de cuatro adolescentes y un adulto acusados de violar a dos menores de 7 y 10 años, respectivamente, de dos familias diferentes.