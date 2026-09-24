Detienen en México a "El Niño", presunto jefe de plaza del Cartel del Pacífico

Ciudad de México, México.– En un operativo coordinado de las Fuerzas Armadas fue detenido este jueves en Mexicali, Baja California (norte), un sujeto identificado como El Niño, presunto jefe de plaza del Cartel del Pacífico en Puerto Peñasco, Sonora, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La intervención táctica se llevó a cabo por personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, en estrecha colaboración con miembros del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República.

El imputado es identificado por las autoridades como un hombre de confianza dentro del brazo operativo de 'Los Rusos', facción afín al grupo delictivo 'Los Mayos', encabezado por Ismael 'El Mayo' Zambada en la región noroeste del país.