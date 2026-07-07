Detienen a exdirector de Pemex tras denuncia de violencia machista en México

Ciudad de México, México.- El exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Víctor Rodríguez Padilla fue arrestado este martes, según el Registro Nacional de Detenciones, después de que el pasado 26 de junio se difundiera un video en el que su esposa, María Felicia Jiménez, lo denunciara por violencia machista.

De acuerdo con el reporte, Rodríguez Padilla, quien fue director de Petróleos Mexicanos durante 18 meses de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue detenido la tarde de este martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez de la capital mexicana.

El documento no especificó el motivo del arresto, aunque indicó que fue puesto a disposición del Ministerio Público Común.