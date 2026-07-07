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Rascacielos con columnas torcidas en Manhattan "se mueve" mientras efectivos trabajan

Más de 150 especialistas trabajan para estabilizar el edificio, mientras las autoridades mantienen un perímetro por riesgo de colapso. No se reportan personas heridas

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 20:50

Nueva York, Estados Unidos.- El rascacielos en obras que fue evacuado este martes en Manhattan (Nueva York) al detectar los servicios de emergencia "dos columnas estructurales combadas" ha seguido "moviéndose" mientras más de un centenar de efectivos trabajan para estabilizarlo.

El rascacielos de 37 pisos en el número 235 de la calle 42, en el este de la isla, es un antiguo edificio de oficinas que está siendo reformado para acoger viviendas, y hoy empezó a mostrar "problemas estructurales", indicaron representantes del Departamento de Bomberos en una rueda de prensa.

La jefa de Incendios, Lillian Bonsignore, y el jefe del Departamento, John Esposito, relataron que los efectivos respondieron a llamadas de emergencia porque caían ladrillos del edificio a las 8 de la mañana, comprobaron que estaba "inestable" y comenzaron las evacuaciones.

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Esposito especificó que las vigas de acero del edificio "comenzaron a curvarse y desviarse del peso", por lo que se estableció un perímetro de "amenaza de colapso" y fueron evacuados ese y otros edificios cercanos.

"El edificio ha continuado moviéndose desde que estamos en el lugar", agregó. Los efectivos usan "herramientas especializadas" que detectan movimientos "de centímetros o fracciones de pulgada", lo que significa que "aún es peligroso".

El alcalde, Zohran Mamdani, dijo que "la situación es extremadamente seria" y evoluciona "minuto a minuto", por lo que las autoridades han precintado la zona hasta que se considere segura.Todos los trabajadores de la obra están a resguardo y no hay heridos, divulgó.

El jefe del Departamento de Edificios, Ahmed Tigano, divulgó que los problemas estructurales se localizan en el piso 21, con dos columnas estructurales "combadas", así como "múltiples grietas y suelos hundiéndose".

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Tigano explicó que unos 150 efectivos de emergencia y especializados, utilizando también drones, evalúan si hay más movimientos, y el siguiente paso es que entren en el interior para llevar maquinaria, "apuntalar ese piso" y buscar otros "puntos débiles" que necesitan refuerzo.

Las obras habían pasado las revisiones y obtenido las aprobaciones pertinentes en los dos últimos años para la conversión de oficinas a espacio residencial, incluyendo la construcción de once nuevos pisos sobre una parte del edificio, sin superar la altura máxima de 37, destacó Tigano.

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Redacción web
Agencia EFE

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