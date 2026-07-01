Detienen a cuatro policías por apropiarse de dinero hallado entre escombros en Venezuela

Caracas, Venezuela.- Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron autoridades. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial. Estos "funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de "vergüenza". El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales", por lo que, aseguró, serán "juzgados como corresponde". "Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", expresó.