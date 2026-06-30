Muere conductor que atropelló a multitud tras festejo en México por el Mundial 2026

Ciudad de México, México.- El conductor que arrolló a una multitud y dejó al menos 17 personas lesionadas durante un festejo por el Mundial la semana pasada en Los Cabos, Baja California Sur, (noroeste de México) falleció este martes, según información de las autoridades.

"Lamentamos informar el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado, hoy a la 9:43 am (15:43 GMT). Nuestras condolencias a la familia", indicó el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, en un mensaje en redes.

El conductor, identificado como Roberto Arellano Acevedo, embistió con su vehículo a una multitud que celebraba el triunfo de la selección mexicana sobre Chequia el miércoles pasado.