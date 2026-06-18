Tabla de posiciones Grupo A del Mundial 2026: México es líder y Corea del Sur en problemas

Guadalajara, México.- La Selección de México aseguró su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara, resultado que le permitió alcanzar seis puntos en dos jornadas y convertirse en el primer clasificado del Grupo A. El único gol del encuentro llegó por medio de Luis Romo, luego de un error del guardameta Kim Seung-gyu, quien no logró controlar un balón dentro del área y dejó servido el remate para el mediocampista mexicano. El conjunto dirigido por Javier Aguirre supo capitalizar la acción y sostener la ventaja en un partido de alta intensidad.

Con este resultado, México lidera el Grupo A con puntaje perfecto de 6 unidades. En la segunda posición se ubica Corea del Sur con 3 puntos, mientras que República Checa y Sudáfrica comparten el tercer y cuarto lugar con un punto cada uno tras su empate en la jornada. El equipo mexicano ha mostrado regularidad y solidez en sus dos primeras presentaciones, combinando orden defensivo con eficacia en momentos clave. Este rendimiento le ha permitido asegurar anticipadamente su clasificación y llegar con mayor tranquilidad a la última fecha de la fase de grupos.

En la jornada final del Grupo A, México enfrentará a República Checa, mientras que Corea del Sur se medirá ante Sudáfrica en duelos decisivos que definirán los puestos restantes para la siguiente ronda del torneo. El cierre del grupo mantiene la expectativa abierta para las selecciones que aún buscan su clasificación, aunque México ya tiene garantizado su lugar en la siguiente fase y espera confirmar el liderato con un nuevo resultado positivo.

Formato de clasificación

En la Copa del Mundo 2026, la clasificación a los dieciseisavos de final se define a partir de la fase de grupos, donde participan 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Cada equipo disputa tres partidos y suma puntos según los resultados obtenidos. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo, lo que garantiza 24 clasificados directos. A ellos se suman los ocho mejores terceros lugares, completando así los 32 equipos que continúan en el torneo.