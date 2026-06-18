Tabla de posiciones del Mundial 2026: Así marchan los grupos de la Copa del Mundo

California, Estados Unidos.- Ha comenzado la segunda ronda de partidos de la fase de grupos del Mundial United 2026 y ya se comenzaron a dar goleadas
El Grupo A y el Grupo B ya comenzaron a disputar el segundo reto de esta Copa del Mundo, donde Canadá ha sorprendido con la goleada sobre Qatar.
Los de la hoja de maple recetaron 6-0 sobre árabes para ponerse en la cima, superando a Suiza que también goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B.
Mientras que en el A, República Checa y Sudáfrica se autoeliminaron del Mundial 2026 al igualar 1-1 para solo tener un punto en dos juegos. México se enfrenta ante Corea del Sur.