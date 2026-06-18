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Tabla de posiciones del Mundial 2026: Así marchan los grupos de la Copa del Mundo

Así marchan los grupos del Mundial United 2026 luego de ya empezar a jugar los partidos de la segunda fase

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 17:08
Tabla de posiciones del Mundial 2026: Así marchan los grupos de la Copa del Mundo

Canadá ha marcado la peor goleada en lo que va del Mundial United 2026.

 Foto: EFE

California, Estados Unidos.- Ha comenzado la segunda ronda de partidos de la fase de grupos del Mundial United 2026 y ya se comenzaron a dar goleadas

El Grupo A y el Grupo B ya comenzaron a disputar el segundo reto de esta Copa del Mundo, donde Canadá ha sorprendido con la goleada sobre Qatar.

Los de la hoja de maple recetaron 6-0 sobre árabes para ponerse en la cima, superando a Suiza que también goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B.

Mientras que en el A, República Checa y Sudáfrica se autoeliminaron del Mundial 2026 al igualar 1-1 para solo tener un punto en dos juegos. México se enfrenta ante Corea del Sur.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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