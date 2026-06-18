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Canadá rompe récord en el Mundial 2026 y Concacaf sonríe; escalofriante lesión y lágrimas

Jonathan David fue la gran figura de la noche al marcar un triplete

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 19:10
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Canadá le clavó una paliza a Catar y aquí te mostramos las mejores postales que dejó el partido en el Mundial 2026.

 Fotos: EFE y Cortesía.
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Canadá firmó una actuación histórica al aplastar 6-0 a Catar en el BC Place de Vancouver y asumir el liderato del Grupo B con cuatro puntos.

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El conjunto dirigido por Jesse Marsch consiguió la primera victoria mundialista de su historia apenas unos días después de sumar también su primer punto en una Copa del Mundo.

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Jonathan David fue la gran figura de la noche al marcar un triplete que quedará grabado en los libros dorados del fútbol canadiense.

 Foto: Cortesía.
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Cyle Larin abrió el camino de la goleada, mientras Nathan Saliba y un autogol de Mohamed Mannai completaron la cuenta para los anfitriones.

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Ante más de 52 mil aficionados, Canadá dominó el encuentro de principio a fin gracias a una intensa presión alta y una notable efectividad ofensiva.

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Tajon Buchanan fue una pesadilla constante para la defensa catarí, generando numerosas ocasiones de peligro por la banda derecha.

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El partido cambió por completo en la primera mitad cuando Homam Ahmed fue expulsado tras derribar a Buchanan cuando se dirigía solo hacia la portería.

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Jonathan David aumentó la ventaja antes del descanso y dejó prácticamente sentenciado el compromiso con su doblete inicial.

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Las estadísticas reflejaron el amplio dominio canadiense, que registró 67 % de posesión y 14 remates durante la primera mitad.

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La noche tomó un giro dramático en el minuto 50 con la escalofriante lesión del mediocampista Ismael Koné tras una dura entrada de Madibo.

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Las imágenes generaron preocupación inmediata, ya que la pierna izquierda de Koné se dobló de forma impactante y estuvo cerca de romperse en dos.

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Tras la revisión del VAR, el árbitro Cristián Garay cambió la tarjeta amarilla inicial por una roja directa para Madibo, dejando a Catar con apenas nueve futbolistas.

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Koné abandonó el terreno de juego en camilla entre aplausos y fue trasladado a un hospital de Vancouver para someterse a evaluaciones médicas.

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Nathan Saliba le rindió homenaje al lesionado compañero al marcar un golazo de tiro libre y celebrar besando la camiseta de Koné frente al banquillo canadiense.

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El contundente 6-0 estableció un récord histórico, ya que se convirtió en la mayor victoria de una selección de la CONCACAF en toda la historia de los Mundiales, superando el antiguo registro de México, que venció 4-0 a El Salvador en la Copa del Mundo de 1970.

 Foto: Cortesía.
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