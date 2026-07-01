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Inglaterra vs Congo EN VIVO: Seguir EN DIRECTO juego de 16avos de final del Mundial

Inglaterra tuvo bastante trabajo para eliminar al Congo y ahora viajará a Ciudad de México para los octavos de final

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 09:42
Inglaterra vs Congo EN VIVO: Seguir EN DIRECTO juego de 16avos de final del Mundial

Atlanta, EE UU.- La Selección de Inglaterra tuvo que trabajar fuertemente para eliminar a la República Democrática del Congo con doblete de Harry Kane a los 75 y 86 minutos.

2-1 fue el marcador para los europeos que se vieron sorprendidos apenas a los 7 minutos por intermedio de Brian Cipenga. Ahora, Inglaterra se medirá ante México en octavos de final del Mundial, cotejo pactado para este domingo a las 6:00 PM, hora de Honduras.

Estadios donde se jugará el Mundial 2030: la final sería en el más grande del mundo

Minuto a minuto del Inglaterra vs Congo:

1-1 de Inglaterra:

Momento del cabezazo de Kane para el empate ante los africanos.

Momento del cabezazo de Kane para el empate ante los africanos.

(Foto: EFE)

1-0 del Congo:

Así celebraron los africanos el gol de Brian Cipenga.

Así celebraron los africanos el gol de Brian Cipenga.

(Foto: EFE)

Gamecast del Inglaterra vs Congo

11 de Inglaterra:

11 del Congo:

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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