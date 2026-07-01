Inglaterra vs Congo EN VIVO: Seguir EN DIRECTO juego de 16avos de final del Mundial

Atlanta, EE UU.- La Selección de Inglaterra tuvo que trabajar fuertemente para eliminar a la República Democrática del Congo con doblete de Harry Kane a los 75 y 86 minutos.

2-1 fue el marcador para los europeos que se vieron sorprendidos apenas a los 7 minutos por intermedio de Brian Cipenga. Ahora, Inglaterra se medirá ante México en octavos de final del Mundial, cotejo pactado para este domingo a las 6:00 PM, hora de Honduras.