Detienen en Costa Rica a palestino vinculado al grupo terrorista Hamás

San José, Costa Rica.- La Casa Presidencial de Costa Rica informó este lunes de la detención de un hombre de apellido Abuawad y de nacionalidad palestina, aparentemente vinculado con el grupo terrorista Hamás.

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Pablo Martínez, indicó en unas declaraciones distribuidas a los medios que Abuawad ingresó a Costa Rica en mayo pasado, debido a que no cuenta con alertas internacionales. Sin embargo, el intercambio de la información recopilada y la investigación realizada por el ente permitió ubicarlo y capturarlo.

"La DIS realizó una operación de inteligencia en la que detectó a un individuo vinculado al grupo terrorista Hamás. De inmediato la DIS trasladó el informe a la Dirección General de Migración y Extranjería, lo que permitió la localización y la inmediata ejecución de las medidas migratorias", afirmó Martínez.