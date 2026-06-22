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Detienen en Costa Rica a palestino vinculado al grupo terrorista Hamás

Las autoridades de Costa Rica capturaron a un ciudadano palestino acusado por organismos de inteligencia de tener presuntos vínculos con Hamás

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 17:02
Detienen en Costa Rica a palestino vinculado al grupo terrorista Hamás

El detenido será deportado tras permanecer bajo custodia.

Foto: Cortesía

San José, Costa Rica.- La Casa Presidencial de Costa Rica informó este lunes de la detención de un hombre de apellido Abuawad y de nacionalidad palestina, aparentemente vinculado con el grupo terrorista Hamás.

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Pablo Martínez, indicó en unas declaraciones distribuidas a los medios que Abuawad ingresó a Costa Rica en mayo pasado, debido a que no cuenta con alertas internacionales. Sin embargo, el intercambio de la información recopilada y la investigación realizada por el ente permitió ubicarlo y capturarlo.

"La DIS realizó una operación de inteligencia en la que detectó a un individuo vinculado al grupo terrorista Hamás. De inmediato la DIS trasladó el informe a la Dirección General de Migración y Extranjería, lo que permitió la localización y la inmediata ejecución de las medidas migratorias", afirmó Martínez.

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Con esto, según el director de inteligencia, se envió un "mensaje muy claro" a las estructuras criminales y grupos terroristas: "Sabemos cómo operan y sabemos de cerca sus movimientos, todo deja rastro y la DIS sabe encontrar".

El sujeto de nacionalidad palestina fue detenido en la localidad de Desamparados, en la provincia de Alajuela (centro) a través de un operativo de control policial de carretera realizado por la Policía Profesional de Migración (PPM), la Policía de Tránsito y la Unidad de Especial de Intervención, por contar con supuestos vínculos con el grupo terrorista.

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"Hamás es considerada una organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros miembros de la comunidad internacional. Instruí al director de la DIS, Pablo Martínez, para que este sujeto, en coordinación con la Policía de Migración, quede en custodia bajo los más altos estándares de seguridad mientras está deportado", destacó la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

El individuo fue trasladado al Centro de Aprehensión Región Central, en la provincia de Heredia (centro) con el fin de iniciar el proceso de deportación.

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Redacción web
Agencia EFE

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