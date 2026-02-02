  1. Inicio
Detenidos 12 sospechosos por intentar lanzar bombas durante protesta en Sao Paulo

La Policía detuvo a 12 personas presuntamente vinculadas a una red de alcance nacional que habría intentado lanzar bombas molotov y artefactos caseros durante una manifestación

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 18:59
Policías especializados en seguimiento digital se infiltraron en los grupos de redes sociales de sospechosos.

 Foto: EFE

São Paulo, Brasil.- La Policía brasileña detuvo este lunes a un grupo de 12 personas sospechosas de querer lanzar bombas caseras y cócteles molotov durante una manifestación antisistema en São Paulo.

Los detenidos, jóvenes de entre 15 y 30 años, integraba una red virtual que buscaban causar "pánico" e incitar a la "violencia" durante un acto del Movimiento Generación Z en la Avenida Paulista, la calle más emblemática de la ciudad brasileña, según un comunicado de las fuerzas de seguridad.

Policías especializados en seguimiento digital se infiltraron en los grupos de redes sociales en los que se discutían y compartían videos sobre la fabricación de bombas, e identificaron a los principales responsables del plan.

"La manifestación era una forma de tumulto, sin ningún tipo de agenda, y conseguimos, gracias a un trabajo de inteligencia, impedir el crimen", afirmó el secretario de Seguridad Pública del estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

Aparte de las detenciones, los agentes realizaron revistas y controles en el lugar donde fue convocada la protesta, frente al prestigioso Museo de Arte de São Paulo (MASP).

Los panfletos del acto llamaban a "echar fuera" a los corruptos y decían que el movimiento no era de derecha ni de izquierda, sino "el pueblo contra el sistema".

Además, desplegaban la bandera de una calavera con un sombrero de paja del cómic manga japonés 'One piece', que se ha convertido en un símbolo de protestas antigubernamentales lideradas por jóvenes alrededor del mundo.

De acuerdo con la Policía, los detenidos formaban parte de una red de "alcance nacional" con más de 7.000 integrantes, dentro de la cual se discutían acciones violentas para llevar a cabo en todo el país.

