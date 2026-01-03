Brasil reconoce a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela en ausencia de Maduro

São Paulo, Brasil.- El Gobierno brasileño afirmó este sábado que reconoce a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez como líder del país en ausencia del presidente Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. durante una operación militar esta madrugada.

La viceministra de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, dijo durante una rueda de prensa que Rodríguez, en su calidad de vicepresidenta, "está como presidenta interina" del país.

Rocha también apuntó a la posibilidad de celebrar este domingo una reunión ministerial por videoconferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar sobre el ataque estadounidense a Venezuela.

Más temprano, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva condenó la operación militar, al decir que "cruzaba una línea inaceptable" y representaba una "afrenta gravísima a la soberanía".

Además, Lula dijo que la ONU debe dar una respuesta "vigorosa" a los acontecimientos y aseguró que Brasil "sigue a disposición" para "promover la vía del diálogo y de la cooperación".