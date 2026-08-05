Desactivan 420 kg de explosivos antes de la toma de posesión de De la Espriella en Cali

Bogotá.- Las autoridades desactivaron este miércoles una bomba en una carretera del departamento del Cauca (suroeste), una zona cercana a Cali, donde dentro de dos días será investido como nuevo presidente de Colombia el ultraderechista Abelardo de la Espriella. La Policía colombiana señaló en un comunicado que "ejecutó de manera exitosa la Operación Prometeo" en la vía Panamericana, la principal del suroeste de Colombia, donde interceptó y desactivó de forma controlada "un vehículo autobús acondicionado con 420 kg de Nitrato de amonio en siete cilindros".

Este vehículo, que al parecer fue acondicionado por el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, "tenía como objetivo afectar instalaciones militares y policiales en Cali". "Esta acción terrorista era ordenada por alias Iván Mordisco (el criminal más buscado de Colombia y jefe del EMC) desde el Bloque Occidental Jacobo Arenas, con el propósito de sabotear y generar 'vigencia militar' durante el acto de posesión del Presidente electo", agregó la información. Durante la operación fueron incautados el autobús, los siete cilindros y las plataformas desde las que iban a ser lanzados.

Investidura en Cali