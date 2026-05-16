Defensoría reporta 47 detenidos y 5 heridos en jornada de desbloqueo de vías en Bolivia

La Paz, Bolivia.-La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que la operación militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó a los medios que hacia el final de la tarde, se registraron 47 personas detenidas, en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y se buscó que se les asignen abogados de defensa pública.

También indicó que tienen registro de "5 personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica", sin dar mayores detalles al respecto.

Además, la Defensoría verificó "agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos", ante lo cual Callisaya pidió "proteger" la labor de los informadores.

Al respecto, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos periodistas de canales locales de televisión sufrieron lesiones "como efecto de una emboscada organizada" por personas que bloqueaban una ruta en el sur de La Paz, un sector que forzó a pedradas y con explosivos el repliegue policial y militar del lugar.

En ese sitio, conocido como Lipari, uno de los informadores "fue retenido por varios minutos con violencia por los bloqueadores, que también destruyeron su teléfono móvil", señaló la ANP.