Defensa de Venezuela asegura que "no hay espacio para el miedo" ante "agresión" de EE UU

Padrino acusó al "imperialismo norteamericano" de "tratar de fabricar una mentira que tiene patas muy, pero muy cortas", y de imponer "un relato criminal y posicionarlo en todo el mundo" para que "se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narcoestado".

"No faltará alguien que empiece a decir (que) están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo", expresó el militar en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), junto con varias autoridades del Ejecutivo.

Caracas, Venezuela.- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino , dijo este miércoles que en su país "no hay espacio para el miedo" frente a la que señaló como la "agresión" de Estados Unidos, cuyo Gobierno advirtió que está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas" hacia su territorio, lo que incluye el envío de buques a aguas cercanas a la nación suramericana.

"Que cosa tan grotesca, tan vulgar, y qué tan lejos estamos de una situación como esa", afirmó el ministro, quien hizo un llamado al pueblo venezolano a "defender la patria" y a rechazar la "agresión militar".

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sin embargo, según Padrino, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por "instrucción permanente" de Maduro, combate el narcotráfico, el terrorismo, los grupos armados que "pretenden pasarse" a territorio venezolano desde Colombia y las bandas criminales, que son, según el ministro, "las armas que usan para forzar el quiebre interno" en el país petrolero.

"Por supuesto, no lo van a lograr, (...) no lo han logrado en 26 años con un asedio", dijo el funcionario.

Con respecto a las acciones de la FANB, citó como ejemplo una incautación de 2.800 kilos de cocaína que, indicó, se llevó a cabo este martes en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia).

La FANB "sabe hacer las cosas con sus armas, está bien adiestrada, está equipada, tiene su equipamiento importante, muy importante, y su arma secreta, que es la Milicia Bolivariana, el arma más contundente", agregó.

El martes, Padrino anunció un despliegue de buques de "mayor porte" en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, poco después de que el Ejecutivo venezolano denunciara un "despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" por parte de EE.UU.

Posteriormente, la Administración de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó que EE.UU. planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas del país suramericano la próxima semana, entre otros "buques de guerra" desplegados en el Caribe, como parte, señaló, de las "acciones hostiles" del Gobierno del presidente Donald Trump.

Este miércoles, el Ejército estadounidense hizo públicas fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico cerca de Venezuela.