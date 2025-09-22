Débora Estrella: Se viralizan videos de los momentos previos al accidente aéreo

Ciudad de México, México.-La muerte de la presentadora mexicana Débora Estrella ha consternado a todo Nuevo León, pues su fallecimiento fue trágico. La también periodista se conducía en una avioneta junto a un piloto, cuando la aeronave se desplomó cerca del aeropuerto.

Las imágenes de los momentos previos al fatídico accidente fueron captadas en varios puntos de Nuevo León, donde los vecinos vieron cómo la unidad comenzó a dar vueltas sin control en el aire. En un video, captado desde una residencial, se puede ver que la aeronave está realizando algunas maniobras peligrosas.

"¿Qué pedo con ese güey?", se escucha decir al hombre que graba el clip y en el que se puede ver cómo el piloto sube muy alto y luego apaga el motor y se deja caer al vacío, para finalmente volver a encender la unidad y seguir con las piruetas. En un segundo video, tomado desde otro punto de García, se observa cómo la avioneta pasa por la zona residencial a una altura muy bajita y a alta velocidad, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

En un tercer clip, captado desde otro punto de la ciudad, se puede ver que un helicóptero está sobrevolando la zona cuando la avioneta pasa por debajo de él. Segundos después, la avioneta impacta contra la calle y el momento queda grabado en el clip, que muestra que tras el accidente, el helicóptero da la vuelta y se acerca hasta el lugar para brindarle ayudar a los tripulantes.