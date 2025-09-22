  1. Inicio
Videos captados desde varios puntos de Nuevo León mostraron que la aeronave antes del accidente realizó varias piruetas peligrosas en el aire

  • 22 de septiembre de 2025 a las 10:31
Débora Estrella: Se viralizan videos de los momentos previos al accidente aéreo

En uno de los clips se mira cómo la aeronave vuela bajito, momentos antes del accidente.

 Foto: Captura de video

Ciudad de México, México.-La muerte de la presentadora mexicana Débora Estrella ha consternado a todo Nuevo León, pues su fallecimiento fue trágico.

La también periodista se conducía en una avioneta junto a un piloto, cuando la aeronave se desplomó cerca del aeropuerto.

Estaba aprendiendo a volar: revelan nuevos detalles del fatal accidente de Débora Estrella

Las imágenes de los momentos previos al fatídico accidente fueron captadas en varios puntos de Nuevo León, donde los vecinos vieron cómo la unidad comenzó a dar vueltas sin control en el aire.

En un video, captado desde una residencial, se puede ver que la aeronave está realizando algunas maniobras peligrosas.

"¿Qué pedo con ese güey?", se escucha decir al hombre que graba el clip y en el que se puede ver cómo el piloto sube muy alto y luego apaga el motor y se deja caer al vacío, para finalmente volver a encender la unidad y seguir con las piruetas.

En un segundo video, tomado desde otro punto de García, se observa cómo la avioneta pasa por la zona residencial a una altura muy bajita y a alta velocidad, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella

En un tercer clip, captado desde otro punto de la ciudad, se puede ver que un helicóptero está sobrevolando la zona cuando la avioneta pasa por debajo de él.

Segundos después, la avioneta impacta contra la calle y el momento queda grabado en el clip, que muestra que tras el accidente, el helicóptero da la vuelta y se acerca hasta el lugar para brindarle ayudar a los tripulantes.

Sin embargo, tanto el piloto, como la presentadora mexicana fallecieron de inmediato y no pudieron hacer nada por ello.

El accidente está siendo investigado por las autoridades aeronáuticas de México.

