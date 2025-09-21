Estaba aprendiendo a volar: revelan nuevos detalles del fatal accidente de Débora Estrella

La conductora mexicana, Débora Estrella, murió el sábado 20 de septiembre en un fatal accidente aéreo en García, Nuevo Léon, México. Esto es lo que se sabe del desplome de la avioneta en la que viajaba
Débora Estrella era una apasionada por su trabajo, por los caballos y la equitación, pero en las últimas semanas había manifestado su deseo de aprender a volar una avioneta.
La presentadora de 43 años le dijo a algunos de sus compañeros de Multimedios su intención de tomar clases de aviación. Según relató el periodista Víctor Martínez, ella le comentó durante una reunión: "Oye, estoy empezando a volar, a aprender un poco de eso. Ya un día volaremos".
De hecho, antes del accidente, Estrella publicó una fotografía de la avioneta en el aeropuerto Internacional del Norte con el mensaje: "¿Adivinen qué...?"
Poco tiempo después, las autoridades informaron que una aeronave impactó en el Parque Industrial Ciudad Mitras. Imágenes captadas por algunos usuarios en redes sociales muestran a la aeronave volar muy debajo -cerca de las casas- antes de estrellarse.
Según el alcalde de García -lugar del accidente-, Manuel Guerra Cavazos, la conductora viajaba a bordo de una avioneta escuela, que cayó a inmediaciones del Río Pesquería, en un barranco de difícil acceso.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron sin vida a Débora Estrella y al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Sus cuerpos fueron rescatados hasta este domingo por el difícil acceso donde cayó la avioneta.
Según el alcalde Guerra Cavazos, aunque aún falta una investigación para determinar las causas del accidente, hay algunos indicios de lo ocurrido: "Algunos refieren este de manera extraoficial que acaba de hacer un despegue, dio una vuelta y posteriormente se impacta en un borde del río Pesquería".
“Despegaron del aeropuerto del norte y estaban haciendo labores, recordemos que es una aeronave escuela, entonces estaban haciendo precisamente despegues en este punto y en uno de esos despegues da la vuelta para regresar y no alcanza precisamente este regresar a la pista", mencionó el funcionario.
Algunos testigos reportaron un fuerte estruendo a eso de las 6:50 de la tarde, aunque no hubo explosiones ni incendios derivados del accidente. Tampoco se reportaron más personas heridas en el accidente en el que murió Débora Estrella.
La repentina muerte de Débora ha causado conmoción en los medios de comunicación, pues tenía una larga trayectoria al frente de las noticias.
Sus compañeros de Multimedios recordaron la trayectoria de Débora Estrella, además la recuerdan por su versatilidad y carisma frente a las cámaras.