  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella

La periodista y presentadora Débora Estrella perdió la vida el sábado 20 de septiembre en un accidente aéreo ocurrido en Nuevo León, México. Estas son las imágenes del hecho

  • 21 de septiembre de 2025 a las 13:50
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
1 de 10

El accidente sucedió el sábado 20 de septiembre, en el municipio de García, estado de Nuevo León, México. Algunas personas lograron captar los últimos momentos de la presentadora Débora Estrella.

 Fotos: Captura de video
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
2 de 10

La aeronave, una avioneta, cayó en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras, específicamente en un área conocida como Laderas/Riberas Interpuerto.

Foto: Captura de video
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
3 de 10

El desplome ocurrió cerca del Río Pesquería, y también se menciona que fue captado en video por vecinos cuando la avioneta cayó cerca de la orilla de un río, en la zona denominada Riveras Interpuerto.

Foto: Captura de video
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
4 de 10

Las autoridades estiman que el accidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas, horario local.

Foto: Captura de video
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
5 de 10

En la avioneta viajaban Débora Estrella, presentadora de Telediario Matutino en Multimedios, y el piloto, identificado como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Ambos fallecieron.

Foto: Captura de video
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
6 de 10

Un elemento que llamó la atención es que horas antes del siniestro, Débora compartió en sus redes sociales una imagen de la avioneta; también publicó fotos de su “look” para salir al aire y otra desde el aeropuerto, lo que después se supo que estaban relacionadas con el vuelo fatídico.

Foto: Captura de video
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
7 de 10

Fue su exesposo, el periodista José Luis García, quien primero reportó el accidente en sus plataformas sin saber que Débora estaba en la aeronave.

Foto: Captura de video
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
8 de 10

Protección Civil del Estado de Nuevo León confirmó la muerte de las dos personas en el accidente, y las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las causas del siniestro. Hasta ahora, no se ha divulgado un dictamen oficial que explique con certeza qué ocasionó la caída de la avioneta.

Pamela Pino
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
9 de 10

La muerte de la presentadora y periodista ha causado consternación entre sus colegas.

 Foto: Captura de video
Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella
10 de 10

Con la revelación de varios videos del hecho, la investigación sigue en pie, han dicho las autoridades.

 Foto: Captura de video
Cargar más fotos