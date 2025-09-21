Así fue el accidente aéreo en el que murió la presentadora mexicana Débora Estrella

El accidente sucedió el sábado 20 de septiembre, en el municipio de García, estado de Nuevo León, México. Algunas personas lograron captar los últimos momentos de la presentadora Débora Estrella.
La aeronave, una avioneta, cayó en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras, específicamente en un área conocida como Laderas/Riberas Interpuerto.
El desplome ocurrió cerca del Río Pesquería, y también se menciona que fue captado en video por vecinos cuando la avioneta cayó cerca de la orilla de un río, en la zona denominada Riveras Interpuerto.
Las autoridades estiman que el accidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas, horario local.
En la avioneta viajaban Débora Estrella, presentadora de Telediario Matutino en Multimedios, y el piloto, identificado como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Ambos fallecieron.
Un elemento que llamó la atención es que horas antes del siniestro, Débora compartió en sus redes sociales una imagen de la avioneta; también publicó fotos de su “look” para salir al aire y otra desde el aeropuerto, lo que después se supo que estaban relacionadas con el vuelo fatídico.
Fue su exesposo, el periodista José Luis García, quien primero reportó el accidente en sus plataformas sin saber que Débora estaba en la aeronave.
Protección Civil del Estado de Nuevo León confirmó la muerte de las dos personas en el accidente, y las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las causas del siniestro. Hasta ahora, no se ha divulgado un dictamen oficial que explique con certeza qué ocasionó la caída de la avioneta.
La muerte de la presentadora y periodista ha causado consternación entre sus colegas.
Con la revelación de varios videos del hecho, la investigación sigue en pie, han dicho las autoridades.