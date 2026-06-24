El crudo de Texas se desploma a mínimos tras reabrirse el estrecho de Ormuz

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este miércoles un 3,9 %, hasta 70,34 dólares el barril, su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, después de que el mercado constatara que el tráfico marítimo continúa fluyendo por el estrecho de Ormuz, por el que transitan unos 31 buques al día.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio restaron 2,87 dólares respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en EE UU incluso llegó a bajar de los 70 dólares, aunque luego los recuperó, y finalizó la sesión en su nivel más bajo desde finales de febrero, cuando comenzó la guerra, al igual que el brent.

La plataforma que monitorea el transporte marítimo mundial, Kpler, divulgó que el tráfico a través de Ormuz se recupera, aunque aún está lejos del promedio diario de 100 a 120 barcos que pasaban por el estrecho antes de empezar el conflicto.