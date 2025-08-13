Cristina Fernández pide la suspensión del decomiso de sus bienes ordenado por la Justicia

Buenos Aires, Argentina.-La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) solicitó a la Justicia suspender la ejecución del decomiso por 537 millones de dólares exigido como parte de su condena por irregularidades en la concesión de obras viales, al sostener que su patrimonio es legítimo y que el cálculo del monto es irregular.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, aseguró la expresidenta en dos escritos presentados ante la Justicia a los que accedió EFE este miércoles.

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 ordenó a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a otros ocho condenados por la denominada causa Vialidad que paguen 685.000 millones de pesos (537 millones de dólares) para cumplir con la ejecución de la pena por irregularidades en la concesión de obras viales.

Según lo dispuesto por la Justicia, Fernández tiene plazo hasta este miércoles para hacer frente al pago. Caso contrario, la Justicia quedaría habilitada para activar un proceso de decomiso de sus bienes.