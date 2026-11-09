Corte Suprema de EEUU autorizó a Trump continuar la construcción del muro fronterizo en Texas

Washington, Estados Unidos.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump a continuar la construcción de un tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, incluido el parque nacional Big Bend. Con esta decisión, argumentada en cinco páginas, se podrá reanudar la construcción del muro y la instalación de equipos de vigilancia en esta parte de la frontera con México, frenadas por una corte de un distrito de Texas.

La decisión del Gobierno de levantar un muro en esta región provocó una oleada de críticas de grupos ambientalistas y residentes de la zona, quienes presentaron la demanda inicial para detener el proyecto. El parque nacional Big Bend tiene más de 324.000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos. Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril y alegaron que el Gobierno de Trump había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el fallo de este lunes, el Supremo argumenta que la orden del tribunal de instancia inferior que detuvo la construcción del muro impide al Gobierno avanzar en sus intereses “apremiantes” en materia de "seguridad e integridad" de la frontera.