  1. Inicio
  2. · Mundo

Congreso de El Salvador aprueba pago extra del 50% del salario para el mes de enero

La ley impulsada por el presidente Nayib Bukele obliga al sector público a otorgar el beneficio y lo deja como voluntario, por este año, para la empresa privada

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 16:44
Congreso de El Salvador aprueba pago extra del 50% del salario para el mes de enero

La ley es impulsada por el presidente Nayib Bukele obliga al sector público a otorgar el beneficio.

 Foto: Facebook Nayib Bukele

San Salvador, El Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, liderada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este miércoles una ley, propuesta por el presidente Nayib Bukele, para otorgar a los trabajadores un pago extra en enero equivalente al 50% del salario mensual, beneficio que será obligación para el sector público y voluntario -este año- para la empresa privada.

La ley denominada Quincena 25 fue aprobada con los votos de 59 diputados de 60 en el Congreso, incluyendo los votos de las diputadas de oposición Marcela Villatoro y Claudia Ortiz.

De acuerdo con el decreto leído, durante la sesión plenaria de este miércoles, el pago extra será entregado entre el 15 y el 25 de enero a los empleados del sector público y privado, cuyo salario mensual no sea mayor a 1.500 dólares.

La ley aprobada establece que el catalogado beneficio será obligación en las instituciones públicas, y voluntario solamente este año para la empresa privada que de entregarlo podrán aplicar a excepciones fiscales.

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele colocan primera piedra de megacárcel en Costa Rica inspirada en CECOT

La diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló que lo aprobado es un "beneficio económicamente positivo para una parte de la población salvadoreña, ya que no beneficiará a todo El Salvador".

Apuntó que el Gobierno debe de invertir "70 millones de dólares para este pago extra de 195.000 empleados públicos" y explicó que "solamente el 30% cuenta con un empleo formal, de los que el 20% ganan (tienen un sueldo) menos de 1.500 dólares, por lo que más de un 50% de las personas no se verán beneficiadas".

De acuerdo con el presidente Bukele, la ley "es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares", escribió la noche del martes en X.

Diputados oficialistas, por su parte, señalaron que la ley serviría también para "dinamizar" la economía del país, pero sin profundizar en qué forma.

Papa León XIV ya tiene su mosaico: así es el retrato eterno en el Vaticano

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias