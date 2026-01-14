Congreso de El Salvador aprueba pago extra del 50% del salario para el mes de enero

San Salvador, El Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, liderada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este miércoles una ley, propuesta por el presidente Nayib Bukele, para otorgar a los trabajadores un pago extra en enero equivalente al 50% del salario mensual, beneficio que será obligación para el sector público y voluntario -este año- para la empresa privada.

La ley denominada Quincena 25 fue aprobada con los votos de 59 diputados de 60 en el Congreso, incluyendo los votos de las diputadas de oposición Marcela Villatoro y Claudia Ortiz.

De acuerdo con el decreto leído, durante la sesión plenaria de este miércoles, el pago extra será entregado entre el 15 y el 25 de enero a los empleados del sector público y privado, cuyo salario mensual no sea mayor a 1.500 dólares.

La ley aprobada establece que el catalogado beneficio será obligación en las instituciones públicas, y voluntario solamente este año para la empresa privada que de entregarlo podrán aplicar a excepciones fiscales.