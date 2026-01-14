Rodrigo Chaves y Nayib Bukele colocan primera piedra de megacárcel en Costa Rica inspirada en CECOT

"No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza, hay proponentes que hablan de invertir en educación y darles oportunidades a los niños, pero eso es antes de que el problema empiece. Estos criminales no son niños, se graduaron de la universidad del crimen (...) La única forma de solucionar un problema que ya existe es con fuerza, con la fuerza del Estado. Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales", afirmó Bukele.