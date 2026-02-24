Condenan a 20 años de cárcel a mujer implicada en asesinato de Miguel Uribe en Colombia

Bogotá, Colombia.- Una mujer que aceptó su participación en el crimen del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 junio de 2025 en Bogotá, fue condenada este lunes a 20 años y dos meses de prisión, confirmó la Fiscalía.

Se trata de Katherine Andrea Martínez, que de acuerdo con las autoridades fue una de las personas encargadas de recoger la pistola y posteriormente entregarla al sicario, un menor de edad, que disparó contra el también precandidato presidencial.

"Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito, y, a bordo de un vehículo, se la entregó a (uno de los articuladores del crimen, Elder José) Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima", señaló en un comunicado la Fiscalía.

La mujer, que deberá pagar la pena en una prisión, fue condenada por los delitos de homicidio; concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.