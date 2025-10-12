  1. Inicio
Cinco ciudadanos chinos mueren tras pelea e incendio en edificio comercial en Paraguay

Cuatro personas de nacionalidad china murieron la noche del sábado en Ciudad del Este, Paraguay. Según las autoridades, uno de los involucrados atacó con un cuchillo a sus compañeros

  • 12 de octubre de 2025 a las 08:00
Según la Policía Nacional, uno de los involucrados atacó con un cuchillo a sus compañeros, provocó una fuga de gas y un incendio antes de quitarse la vida.

 Foto: Cortesía UH-Wilson Ferriera

Asunción, Paraguay.- Cuatro personas de nacionalidad china fallecieron tras desatarse una pelea entre un grupo de comerciantes dentro de un edificio de la localidad paraguaya de Ciudad del Este, donde uno de ellos presuntamente atacó a sus colegas con un cuchillo, provocó una fuga de gas y un incendio y después se suicidó, informaron este domingo fuentes de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió la noche de este sábado en el piso 15 del edificio Castillo de Diamante, ubicado en el centro de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, donde pudieron ser rescatadas tres personas, indicó al canal Telefuturo el director de Policía de Alto Paraná, comisario Carlos Acosta.

El presunto autor del ataque y del posterior incendio fue un empleado de un depósito de un comercio, quien aparentemente este sábado "iba a ser despedido o se le iba a dar su liquidación", lo que habría generado una "gresca" entre el grupo de comerciantes que estaban reunidos en el edificio, relató Acosta.

El comisario detalló que "uno de los empleados del grupo tomó esta decisión de atacarlos con un arma blanca", posteriormente "encendió el piso", salió por una de las ventanas y "se lanzó al vacío".

El presunto atacante, también ciudadano chino, murió en el lugar, añadió el comisario.

Del edificio fueron rescatados con vida una niña, "sin ninguna lesión", además de su madre que tiene una herida en el rostro y un hombre, destacó el jefe policial.

Acosta detalló que los ciudadanos chinos tenían documentación brasileña y se dedicaban a actividades comerciales entre Ciudad del Este y la ciudad de Foz y Iguazú, en Brasil.

Por su parte, el subjefe de la Comisaría Primera de Ciudad del Este, comisario Toribio Arévalos, aseguró al canal Telefuturo que sospechan que el incendio "fue intencional", al explicar que encontraron en el lugar dos garrafas de gas "que aparentemente el agresor abrió".

El fiscal Alcides Giménez afirmó al mismo medio que los cuatro fallecidos al parecer murieron por inhalación de humo u "otras circunstancias", al destacar que las víctimas tenían "heridas cortantes".

Giménez indicó que el Ministerio Público continuará con las investigaciones del caso.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
