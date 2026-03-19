Cientos de palestinos despiden a las mujeres muertas por un misil de racimo iraní

Beit Awa, Palestina.- Cientos de palestinos despidieron este jueves a tres de las cuatro mujeres que murieron el miércoles por la noche en una aldea de Cisjordania por un impacto de un misil de racimo iraní, alcanzadas cuando estaban en una caseta prefabricada que servía de salón de belleza femenino. Tres ambulancias con tres de los cadáveres de las mujeres abrieron, con las sirenas encendidas, una caravana de decenas de coches desde el Hospital de Dura hasta el cementerio de la aldea de Beit Awa, donde cientos de palestinos asistieron al entierro. El cortejo provocó un gran atasco en el hospital y tardó media hora en recorrer el camino hasta allí. Se espera que la cuarta fallecida -Asil Samir Masalma, de 32 años y embarazada de seis meses- sea enterrada en las próximas horas.

Las otras tres víctimas -todas eran familiares entre sí- son Sahira Masalma, de 37 años; Amal Masalma, de 29 años, y Mais Masalma, de 22 años. A la llegada de las tres ambulancias a Beit Awa, se celebró un rezo comunal en un colegio de la localidad y luego se trasladó a los cuerpos al cementerio para ser enterrados. Según atestiguó EFE, el lugar del impacto del proyectil que dejó caer el misil de racimo fue a unos cinco metros de la caseta donde estaban las mujeres. Este tipo de misiles contienen decenas de pequeñas bombas que caen en un radio de kilómetros y son por ello difíciles de interceptar. En el suelo, se ve un cráter de menos de medio metro de diámetro y decenas de agujeros de metralla que afectaron a las paredes metálicas del salón de belleza, donde las mujeres se preparaban para celebrar la fiesta de Aid Al Fitr, que marca el fin del Ramadán.