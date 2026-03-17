Emiratos Árabes intercepta 10 misiles balísticos y 45 drones en un nuevo ataque iraní

Emiratos Árabes Unidos.-Emiratos Árabes Unidos (EAU) interceptó 10 misiles balísticos y 45 drones "lanzados desde Irán" este martes, según confirmó el Ministerio de Defensa del país a través de un comunicado en la red social X.

Según el ministerio, contando este último ataque, los sistemas de defensa aérea de EAU han derribado 314 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.625 drones desde el inicio de "la agresión iraní" el pasado 28 de febrero, en respuesta a un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre la República Islámica.

En su mensaje, el ministerio emiratí remarcó que, desde el 28 de febrero, los ataques iraníes se cobraron la vida de dos miembros del Ejército y de seis civiles de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, nepalí y palestina.