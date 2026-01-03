China pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela tras ataques de Estados Unidos

Pekín, China.- El Gobierno chino recomendó este sábado a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela ante el "significativo aumento de los riesgos de seguridad" tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra ese país, según un aviso difundido por el Ministerio de Exteriores y la embajada china en Caracas.

En un comunicado publicado a través de canales oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y su representación diplomática en Venezuela instaron a los ciudadanos chinos a no desplazarse al país suramericano "en el futuro próximo", al tiempo que pidieron a quienes ya se encuentran allí extremar las precauciones.

Las autoridades chinas señalaron que el personal y las instituciones del país en Venezuela están siguiendo de cerca la evolución de la situación de seguridad y han reforzado las medidas preventivas y los planes de emergencia.