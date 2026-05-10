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China confirma que Donald Trump visitará el país desde el 13 al 15 de mayo

El viaje se produce tras la tregua en Busan y negociaciones en Seúl entre He Lifeng y Scott Bessent en medio de tensiones arancelarias y globales

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 19:37
China confirma que Donald Trump visitará el país desde el 13 al 15 de mayo

El miércoles, según su mensaje, hará escala en Seúl para reunirse con He antes de seguir hacia Pekín para la cumbre entre Trump y Xi, que calificó de "histórica".

 Foto: EFE

Pekín.- La Cancillería china confirmó este lunes en un comunicado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizará una visita de Estado al país asiático del 13 al 15 de mayo por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.

La confirmación oficial llega dos días antes del inicio del viaje, después de que la Casa Blanca hubiera situado la visita en torno a esas fechas y de que Pekín, como es habitual en este tipo de eventos, no la hubiese confirmado hasta esta semana.

El viaje se produce tras la tregua comercial pactada por ambos líderes en octubre en la ciudad surcoreana de Busan y estará precedido por las negociaciones comerciales que el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantendrán este miércoles en Seúl, en un contexto marcado por las tensiones arancelarias y tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

China y EE UU mantendrán negociaciones comerciales en Seúl antes de visita de Trump a China

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Redacción web
Agencia EFE

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