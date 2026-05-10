China y EE UU mantendrán negociaciones comerciales en Seúl antes de visita de Trump a China

Pekín.- El viceprimer ministro chino He Lifeng viajará a Corea del Sur para mantener este miércoles negociaciones económicas y comerciales con Estados Unidos, en la antesala de la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, a China esta semana.

El Ministerio de Comercio chino informó este domingo de que el desplazamiento fue acordado por ambas partes y que He, principal interlocutor económico de Pekín con Washington y que viajará este martes a Corea del Sur, encabezará la delegación china en las conversaciones.

Según el comunicado, ambas partes tomarán como guía "los importantes consensos" alcanzados por los jefes de Estado, Donald Trump y Xi Jinping, en su encuentro en la ciudad surcoreana de Busan del pasado octubre y en sus anteriores llamadas telefónicas, y mantendrán consultas sobre "asuntos económicos y comerciales de interés común".

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó por su parte en la red social X que viajará este lunes a Japón y Corea del Sur antes de continuar hacia Pekín para la cumbre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Bessent indicó que el martes se reunirá en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y con representantes gubernamentales y del sector privado para tratar la relación económica entre Estados Unidos y Japón.

El miércoles, según su mensaje, hará escala en Seúl para reunirse con He antes de seguir hacia Pekín para la cumbre entre Trump y Xi, que calificó de "histórica".

Las consultas de Seúl se producirán en la víspera de la visita de Trump a China, prevista por la Casa Blanca para los días 14 y 15 de mayo, aunque Pekín todavía no ha confirmado oficialmente las fechas, como suele ocurrir en este tipo de desplazamientos de alto nivel.

La cita llega después de la tregua comercial pactada por Xi y Trump en octubre en Busan, que puso fin a meses de guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo y abrió un periodo de negociaciones sobre aranceles, tierras raras, compras chinas de productos estadounidenses, acceso a mercados y restricciones tecnológicas.

En marzo, He y Bessent ya encabezaron en París una ronda de dos días de negociaciones comerciales, en la que también participó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y que ambas partes calificaron de "constructiva".

En aquellas conversaciones, las delegaciones abordaron asuntos como las tierras raras, el reequilibrio del déficit comercial estadounidense mediante mayores compras chinas de productos agrícolas, energía y aviones, y la posibilidad de crear una especie de "junta de comercio" para gestionar los intercambios bilaterales entre las dos mayores economías del mundo.