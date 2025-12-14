Chile cierra las urnas y comienza el conteo para definir a su próximo presidente

Santiago de Chile, Chile.- Los colegios electorales cerraron sus puertas este domingo a las 18.00 hora local (21.00 GMT), momento en el que comenzó el recuento de votos para saber quién será el próximo presidente de Chile entre la líder de centro-izquierda Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

Sin filas en las calles como en la primera vuelta y con un nutrido flujo de votantes que acudieron a los colegios electorales a partir de las 08.00 hora local, la jornada se desarrolló de forma expedita y con absoluta normalidad.

Más de 15,7 millones de chilenos estaban llamados a los colegios electorales por el carácter obligatorio del voto, restablecido en 2022 y que por primera vez rige para una segunda vuelta presidencial.

Kast, fundador del Partido Republicano (PR) y católico ultraconservador, se perfila, según las últimas encuestas publicadas antes de la veda, como el claro favorito para llegar a La Moneda, abriendo más interrogantes sobre el margen de victoria que sobre el resultado final.