Normalidad marca inicio del voto en Chile, donde compiten la izquierda y la ultraderecha

Santiago, Chile.-Normalidad es la nota más destacada en el arranque de la segunda vuelta presidencial en Chile este domingo, donde más de quince millones de electores están llamados a elegir entre la candidata del centro-izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista, José Antonio Kast, favorito en los pronósticos.

En un día desapacible y lluvioso de primavera, todos los meses se constituyeron sin dificultad y la afluencia de personas comenzó lenta desde la primera hora, en un proceso que por primera vez en la historia de Chile es obligatorio para todo el censo electoral.

Uno de los primeros en votar fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien desde su ciudad natal de Punta Arenas, en el extremo sur del país, instó a la población a defender la democracia y alabó la rapidez y fiabilidad de las elecciones en Chile.

A diferencia de la primera vuelta, el mandatario llegó acompañado de su hija, Violeta, a quien dejó con su madre en la entrada, y luego ingresó solo al centro de votación, donde saludó a las personas de la mesa y ofreció unas palabras a la prensa tras depositar su voto.

"La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno", subrayó.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Boric también alabó el sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados en torno a las 19:00 horas local, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

"En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile", subrayó.

Unos minutos antes había votado en Santiago de Chile el expresidente socialista Ricardo Lagos, y casi al mismo tiempo que Boric lo hacía en la capital, sufragó la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien expresó su deseo de que, gane quien gane, se mantengan políticas de Estado, en alusión a su eventual candidatura a la Secretaría General de la ONU.