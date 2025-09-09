  1. Inicio
Casa Blanca usa un Labubu para burlarse de migrante guatemalteco deportado

El migrante guatemalteco con enanismo fue detenido por ICE en Nueva Orleans y estuvo sentenciado por "comportamiento indecente", según la Casa Blanca

  • 09 de septiembre de 2025 a las 11:51
La Casa Blanca dijo que están listos para enfrentar cualquier reto, ya sea grande o pequeño.

Foto: X/@WhiteHouse

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca compartió la imagen de un Labubu, muñecos chinos con popularidad mundial, inspirado en un migrante guatemalteco deportado, mientras la Administración de Donald Trump eleva el uso de ilustraciones en redes sociales para su campaña de deportaciones.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X e Instagram compartió una imagen con el título 'Deported Edition Labubu' (Labubu de edición deportada), con la ilustración de un guatemalteco esposado y la leyenda 'depredador sexual arrestado por ICE' (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

"WTF. Tal vez los Labubus son demoníacos", dice el mensaje sobre la ilustración.

El gobierno de Estados Unidos aseguró que están listos para enfrentar cualquier reto grande o pequeño, haciendo referencia al migrante guatemalteco.

El gobierno de Estados Unidos aseguró que están listos para enfrentar cualquier reto "grande o pequeño", haciendo referencia al migrante guatemalteco.

 (Foto: X/@WhiteHouse)

La imagen corresponde a Cristian Soto Galeano, un ciudadano de Guatemala con enanismo detenido el lunes por ICE en Nueva Orleans que estuvo sentenciado a dos años de prisión por "comportamiento indecente" con una persona menor de edad, según expuso la Casa Blanca en un mensaje posterior."

Estamos listos para afrontar cualquier reto, grande o pequeño", establece la publicación de ICE sobre el arresto.

La Casa Blanca utilizó un diseño de los Labubus, muñecos de peluche coleccionables con forma de elfo diseñados por la compañía Pop Mart de Honk Kong, que este año estima vender un récord de 1.000 millones de dólares de ellos gracias al furor que han causado entre artistas, celebridades y coleccionistas.

Esta imagen refleja que la Casa Blanca ha intensificado su uso de diseños generados también con inteligencia artificial (IA) para reivindicar su campaña de deportaciones.

Trump publicó apenas el domingo una imagen en su cuenta de Truth Social con la leyenda 'Chipocalypse Now' para advertir del despliegue de fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y agentes del ICE en Chicago."Amo el olor a deportaciones en la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra", escribió el mandatario en referencia al nuevo nombre del Departamento de Defensa.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

