Cuadro a cuadro: así fue el asesinato de Irina Zarutska, refugiada ucraniana en EE UU

La joven ucraniana de 23 años, identificada como Iryna Zarutska, fue asesinada por un hombre mientras viajaba en un tren conocido como la línea azul, la noche del pasado 22 de agosto, en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos. Las imágenes de su muerte salieron a relucir el pasado 7 de septiembre, causando conmoción en redes sociales. A continuación el cuadro a cuadro de cómo ocurrió el crimen.
Las imágenes, que fueron captadas por las cámaras de seguridad del tren, muestran a Irina Zarutska, refugiada ucraniana en Estados Unidos, mientras abordaba la unidad.
Seguidamente, la joven de 23 años procedió a sentarse en un asiento vacío que se encontraba justo enfrente del hombre que le arrebató la vida, identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años.
Todo parecía normal, pero el hombre la observaba mientras que Irina veía tranquilamente su teléfono móvil.
Aproximadamente cuatro minutos después, Brown se levantó del asiento en el que iba, sacó un cuchillo y sin mediar palabras apuñaló a Zarutska en el cuello.
Lo que más ha dejado atónita a la gente, es que no hubo ninguna interacción ni antes ni durante el crimen. Ni siquiera se identificó un motivo para el ataque, según lo dado a conocer por las autoridades policiales de la ciudad de Charlotte.
Testigos que se encontraban en el vagón cuando ocurrió el crimen, alertaron a las autoridades del 911 y al personal del Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (Cats), quienes llegaron al lugar de los hechos.
Zarutska fue declarada muerta en el lugar por los primeros oficiales que llegaron tras la alerta de emergencia.
En cambio, el homicida fue detenido mientras intentaba escapar, tenía una herida en la mano y un boleto de tren que no era válido, según lo informado por las autoridades.
Tras su detención, Brown fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento por una laceración y acusado de homicidio en primer grado. Un juez ha ordenado que Brown sea evaluado durante 60 días en un hospital local.
Según las autoridades, Brown Jr. tiene nada más y nada menos que 14 causas judiciales previas en Mecklenburg, por delitos como robo a mano armada y allanamiento.
De hecho, el agresor estuvo preso durante seis años por delitos que cometió entre 2013 y 2014, según registros del condado. En enero de 2025 fue arrestado por uso indebido del 911; se había solicitado una evaluación de salud mental. El 29 de agosto, la jueza del condado de Mecklenburg denegó la fianza a Brown y ordenó una nueva evaluación mental.
Tras el crimen, CATS y la ciudad de Charlotte anunciaron refuerzos de seguridad y una revisión de protocolos en transporte público
El caso de Irina ha conmocionado a los habitantes de Charlotte, quienes han dejado saber su indignación a través de las redes sociales. "El homicida ha sido arrestado 14 veces y 14 veces lo han dejado libre". "Gracias a las leyes, que protegen a los asesinos y criminales". "Merece cadena perpetua", son solo algunos de los comentarios relacionados con este crimen.