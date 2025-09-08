Cuadro a cuadro: así fue el asesinato de Irina Zarutska, refugiada ucraniana en EE UU

La joven ucraniana de 23 años, identificada como Iryna Zarutska, fue asesinada por un hombre mientras viajaba en un tren conocido como la línea azul, la noche del pasado 22 de agosto, en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos. Las imágenes de su muerte salieron a relucir el pasado 7 de septiembre, causando conmoción en redes sociales. A continuación el cuadro a cuadro de cómo ocurrió el crimen.